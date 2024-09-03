Потому что былое экономическое благополучие германской промышленности целиком и полностью, в особенности в энергоёмких отраслях, опиралось на дешёвый газ Москвы.

Volkswagen AG рассматривает невиданную ранее в своей истории возможность закрытия собственных фабрик и заводов на территории ФРГ. Что помимо собственно экономического удара в сердца своих работников, несёт непосредственный ощутимый вред и федеральное правительство, возглавляемое Олафом Шольцем.

И как подчеркивают корреспонденты ИА Bloomberg, если мрачный сценарий воплотится в реальности, то такой ход со стороны правления Фольксвагена станет первым за всю 870-летнюю историю работы VW. Дальше последует то самое противостояние с профсоюзами – крайне эффективными единицами по защите прав простых рабочих, действующих на территории Германии.

Как витиевато выразился топ-менеджер автогиганта Оливер Блюм, конкуренция между производителями накалилась, что в особенности коснулось и Европы, плюс на автомобильном поле боя появились новые фирмы, теснящие старожилов. Всё это в комплексе и привело ситуацию к её нынешнему положению. По итогу своей речи исполнительный директор признал, что нынешняя Германия не лучшее место для ведения деловых отношений, уступая своим оппонентам в направлении конкурентоспособности.

Так возглавляющая производственный совет компании Даниэла Кавалло рассказала, что Golf и Tiguan, составляющие главные бренды VW, превращаются в убыточный актив. Поэтому некоторым работникам стоит быть готовыми к увольнению, так как один из больших заводов на территории ФРГ и одна фабрика по производству автомобильных устройств там же, предположительно будут закрыты.

Известно, что в Германии на фабриках Volkswagen трудятся порядка 300 тыс. сотрудников.