Как будто своих ракет у РФ нету, и до Львова ни разу ничего не долетало.

Власти Ирана «незизбежно» передадут российской армии свои баллистические ракеты. По мнению анонимных источников из европейских чиновников, Тегеран даст старт поставкам в течение ближайших 72 часов. Соответствующую публикацию выпустило ИА Bloomberg, как обычно, не раскрывая источник своих данных.

Корреспонденты американского издания указывают, что если европейские функционеры, участвовавшие в беседе, не ошибаются, то тяжелые управляемые боеприпасы из Ирана станут триггером тревожности и опасений для украинских военных и власти. И в качестве превентивной меры, предназначенной снизить риск таких посылок, может рассматриваться введение новых санкций против Ирана. Правда, те же анонимные источники считают, что с большей долей вероятности на руководство исламской республики новые ограничительные меры не окажут заметного влияния и не отговорят от начала передачи российской армии боеприпасов.









И конкретизируя риск таких поставок, западные военные эксперты, опрошенные журналистами, подчеркивают, что теоретически ракета Dezful способна пролететь до Западной Украины и уничтожить военный объект во Львове или рядом с польской государственной границей.

Вероятно, если Россия получит такие ракеты, то воздушная тревога над всей территорией Украины станет ежедневной.





Потенциальный радиус ряда иранских ракет, способных долететь до любого военного объекта Украины, будучи запущенными с территории России. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"

Тем временем в ТГ-канале «Военный осведомитель» считают, западные СМИ попросту сотрясают воздух, ведь «проверенная» информация о том, что из Тегерана целыми железнодорожными эшелонами «тысяч» 50-тонных вагонов в направлении России следуют разнообразные иранские ракеты, звучит как минимум с осени 2022 года.