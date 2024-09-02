На потерю 31 единицы зарубежного танка одной из самых элитных украинских бригад хватило полгода.

Украинское командование допустило серьёзную ошибку, перебросив практически все самые боеспособные подразделения в Сумскую область на атаку российской Курщины, тем самым оставив один на один на самом пожароопасном покровском направлении лишь единицы элитных бригад, одной из которых является 47-я механизированная бригада ВСУ, чья стойкость в настоящем времени находится под большим вопросом, так как её бойцы и приданная бронетехника измотана слишком частыми сражениями. И даже переданные Пентагоном в прошлом году американские танки Abrams вряд ли помогут сдержать наступление российских штурмовиков, с учетом того, что за полгода боёв уже половина зарубежных бронемашин была выбита в боях ВС РФ, использующих для противодействия ОБТ украинской армии большой спектр средств: от дешевых fpv-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет», до огня ствольной и реактивной артиллерии, превративших эффективность в общем-то добротного танка из США в обычный бронированный короб, слабо отличившийся в столкновениях с закалёнными в минувших боях военнослужащими армии РФ.





Даже защищенные динамической броней и противодронными решетками американские танки всё равно значительно уязвимы перед российскими бойцами.





О том, что даже надежда на былую помощь Пентагона в лице Abrams MMA1SA, решившего символически показать свою поддержку передачей основного боевого танка американской армии украинским военным, не поможет генералам ВСУ выставить непробиваемую стену против российских военных, стремительно двигающихся к важнейшему в стратегическом плане Покровску, пишут журналисты из Forbes.

В статье указывается, что установив российский триколор над шахтой Новогродовки, передовые отряды ВС РФ отделяет от бывшего Красноармейска всего лишь последняя линия украинских блиндажей и укреплений. И время явно играет не за ВСУ, нужда в опытных солдатах которых видна невооруженным взглядом. Тем более по словам военных аналитиков Форбс, часть из защитных редутов под Покровском лишь на 10-20 заполнены живой силой, к тому же малоопытной.