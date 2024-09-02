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Forbes: Танки Abrams не помогут 47-й бригаде ВСУ удержать Покровск, половина из которых уже выбита
На потерю 31 единицы зарубежного танка одной из самых элитных украинских бригад хватило полгода.

   Украинское командование допустило серьёзную ошибку, перебросив практически все самые боеспособные подразделения в Сумскую область на атаку российской Курщины, тем самым оставив один на один на самом пожароопасном покровском направлении лишь единицы элитных бригад, одной из которых является 47-я механизированная бригада ВСУ, чья стойкость в настоящем времени находится под большим вопросом, так как её бойцы и приданная бронетехника измотана слишком частыми сражениями. И даже переданные Пентагоном в прошлом году американские танки Abrams вряд ли помогут сдержать наступление российских штурмовиков, с учетом того, что за полгода боёв уже половина зарубежных бронемашин была выбита в боях ВС РФ, использующих для противодействия ОБТ украинской армии большой спектр средств: от дешевых fpv-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет», до огня ствольной и реактивной артиллерии, превративших эффективность в общем-то добротного танка из США в обычный бронированный короб, слабо отличившийся в столкновениях с закалёнными в минувших боях военнослужащими армии РФ.


Даже защищенные динамической броней и противодронными решетками американские танки всё равно значительно уязвимы перед российскими бойцами.


   О том, что даже надежда на былую помощь Пентагона в лице Abrams MMA1SA, решившего символически показать свою поддержку передачей основного боевого танка американской армии украинским военным, не поможет генералам ВСУ выставить непробиваемую стену против российских военных, стремительно двигающихся к важнейшему в стратегическом плане Покровску, пишут журналисты из Forbes.

   В статье указывается, что установив российский триколор над шахтой Новогродовки, передовые отряды ВС РФ отделяет от бывшего Красноармейска всего лишь последняя линия украинских блиндажей и укреплений. И время явно играет не за ВСУ, нужда в опытных солдатах которых видна невооруженным взглядом.  Тем более по словам военных аналитиков Форбс, часть из защитных редутов под Покровском лишь на 10-20 заполнены живой силой, к тому же малоопытной.

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