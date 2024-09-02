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Madarator
Победивший с рекордным результатом в 33% глава АдГ Тюрингии приехал на выборы на российской "Ниве"
Что-что, а в отличие от французов, в Германии в троллинг по-взрослому умеют и регулярно его практикуют.

  На фоне слабых результатов на местных выборах представителей правящей коалиции в восточных землях Германии, руководитель регионального отделения партии «Альтернатива для Германии» – Бьорн Хёке, получил рекордные 33%. С чем его «поздравили» Социал-демократы Шольца, Зеленые и Свободные демократы, занявшие соответственно –7%, 4% и 1,2%, между прочим входящие в правящую коалицию Бундестага. На втором месте ХДС с 24,5% – бывшая партия Ангелы Меркель. Третье место заняла крайне дружественная России левая партия «Союз Сары Вагенкнехт» с 15,6% голосов.

   Но что самое интересное в этой немецкой истории, глава местной ячейки АдГ в земле Тюрингия, не придумал ничего лучше, чем «подразнить» своих проигравших оппонентов от правящей коалиции, постоянно обвиняющих политика в прямой работе на Москву, приездом на избирательный участок на машине, в облике которой легко угадывается не какой-нибудь Мерседес или БМВ, а на вполне себе российской «Лада Нива».

   Хочется добавить, что даже самые оптимистичные аналитики не давали «Альтернативе» таких высоких цифр, максимум надеясь в самом лучшем варианте на 29%: но подсчёт голосов по-прежнему идёт, а партия Хёке набрала уже 33%. Что крайне не устроило оппонентов политика, начавших выплескивать негатив в одной из крупных западных соцсетей.


Результаты выборов в земле Тюрингия


   Но что хуже всего в этой истории для Украины, АдГ и «Альянс Сары Вагенкнехт», крайне плохо относятся к поддержке Киева ФРГ, призывая всячески свернуть помощь Владимиру Зеленскому и его армии.

   Правда победу пророссийских партий в восточных землях Германии переоценивать не стоит: земли бывшей ГДР всегда были лояльны к «Альтернативе», чего не скажешь об избирателях западной Германии, чье население в 4 раза превышает категорию «восточников». Поэтому рекордные 30% не помогут сформировать коалицию в рамках федерального правительства. Да и общие выборы только лишь через год в осенний период 2025-го.

#альтернатива для германии #выборы в германии в земле тюрингия 2024 #местные выборы в германии 2024 #союз сары вагенкнехт
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