В качестве будущих плацдармов рассматриваются Часов Яр и Покровск.

Наблюдая за очень грубыми и до крайности недальновидными политическими решениями украинского президента Владимира Зеленского, отказавшегося подписывать крайне выгодные на сегодняшний момент времени так называемые «Стамбульские соглашения» в 2022 году, российский Генштаб понял, что общенациональный украинский лидер обрек вверенное ему государство на большой риск, отказавшись мириться. Теперь для «стимулирования» потенциального мирного процесса, ВС РФ могут без видимых проблем смотреть уже не только на боевые действия в ДНР и ЛНР, но и предпринять попытку провести ударный рейд в Днепропетровскую область. О том, что Зеленский сильно рискует, отказавшись от решения закончить российскую СВО скорым миром, пишут иностранные корреспонденты из The Times.

С каждым днём боевых действий украинская армия слабеет. И на это есть как минимум две объективные причины системообразующего характера: западные страны всё меньше в военном плане поддерживают ВСУ, а мобилизованные в ВСУ мужчины не стараются сражаться со всей отвагой и удалью, предпочитая отступить. Что и стало причиной провала украинской обороны в донельзя фортифицированном Донбассе.

По мнению западных журналистов, ни Москва ни Киев не считают, что в 2024 году конфликт между Украиной и Россией завершится. Всё, что могут сделать российское и украинское государства, это продолжать выяснять свою «правоту» только на поле боя. И состоится это уже в следующем году.

Поэтому с самой высокой вероятностью, освободив Покровск и Часов Яр, Россия лишний раз продемонстрирует украинскому военно-политическому руководству, что слишком явное отсутствие желания помириться с РФ обрекает Украину на распространение вооруженного конфликта уже на Днепропетровскую область. И скорее всего, на этом дело принуждения к миру не закончится: в опасности находятся и другие украинские регионы, - резюмируют авторы статьи.