Поэтому первые 15 млн. рублей за сбитие F-16 должны получить украинские зенитчики.

Командование Пентагона не разрешило поставку украинской армии дополнительных электронных блоков, содержащих систему опознавания «свой-чужой». Именно поэтому американский истребитель F-16 так и не смог долететь до российских позиций, сбитый в глубоком украинском тылу высокоимпульсной зенитной ракетой ЗРК Patriot. Такой точки зрения придерживается отставной генерал-майор авиации Владимир Попов.

По словам мужчины, в рядах украинской армии царит жуткая дезорганизация как между дружественными зенитными подразделениями, так и в ряду межвидовых служб, из-за чего украинские ПВО и ВВС остаются разделенными во время совместных боевых миссий.

Как прокомментировал высший офицер, в комплексе «Патриот» и в советских системах зенитной защиты иные каналы распознавания «свой чужой», как и различные системы оповещения. Поэтому нет ничего удивительного, что каналы функционируя в сложной оперативной обстановке, вводят излишнее количество сумятицы в боевое дежурство офицеров ВСУ.









Проще говоря, канал оповещения может показывать, что неизвестная воздушная цель – это оппонент, а канал определения «свой-чужой», помечает этот объект как дружественный истребитель. Поэтому человеческий оператор остаётся в замешательстве некоторое время, которое может быть преодолено российской ракетой в течение 15 секунд, за это время покинув зону действия ПВО, после чего следует ожидать поражения объектов ВСУ.

И по мнению Попова, американцы сознательно передали Украине установки «Патриотов» без системы распознавания, из-за обоснованного подозрения, что очень быстро секретные коды окажутся в руках россиян.

Поэтому не трудно предположить, что во время событий 26 августа, когда и был предположительно уничтожен F-16, украинские офицеры могли успеть отдать ракете приказ на самоликвидацию, но осколочное поле сдетонировавшего боеприпаса всё равно сбило самолёт.