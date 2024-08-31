Теперь Зеленскому и Сырскому нужно думать, как защитить днепропетровский регион.

Неоднозначное решение Владимира Зеленского, отправившего в атаку на приграничные районы Курской области свои самые боеспособные подразделения, тем самым кратно облегчив задачу российским штурмовикам в момент их наступления на Донбассе, привело к вполне ожидаемому обрушению, годами выстраиваемой обороны со стороны ВСУ.





И что самое интересное, похожая ситуация происходила примерно 100 лет назад, когда во время Первой мировой, немецкий Генштаб поступил как раз по-другому, отправив свои два корпуса и кавалерийскую бригаду для встречи российских войск во время их прорыва в Пруссию, тем самым дав шанс совершить то самое «Чудо на Марне» 5-12 сентября 1914 года союзной французской армии, спасшей Париж от немецких войск. Именно похожего сценария хотели добиться от Валерия Герасимова украинские генералы, вынудив следовать изначально провальному сценарию, аналогичному стратегическому плану Шлиффена столетней давности. Но высшее военное командование РФ, в отличие от своих украинских коллег, историю знает великолепно.

И как мы все видим, вместо разрешения оперативного кризиса на Донбассе, Александр Сырский добился его перехода уже в стадию стратегического.