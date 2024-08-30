А вообще бесплатному истребителю в паспорт не смотрят, поэтому Киеву стоит довольствоваться и "летающим хламом".

Украина с большой радостью приняла одномоторные истребители американского производства F-16, отправленные Киеву европейскими союзниками. Но на самом деле, слёзы умиления и довольства высшему руководству украинского государства стоит поумерить, потому что переданные боевые машины достаточно возрастные и не обладают достойным уровнем защиты против современных систем ПВО, безусловно имеющихся в распоряжении российской военной машины. И что ещё меньше добавляет позитива в новый материал журналистов из The Wall Street Journal, украинские пилоты боевой авиации достаточно неопытны, в реальной боевой обстановке, им противостоять будут не компьютерные тренажёры, а опытные боевые асы из ВКС РФ.





Вероятно из такого ЗРК и был сбит первый украинский F-16, даже не долетевший до российских позиций.





В комментариях указывается, что Киев ожидал увидеть доминирование на поле боя американских истребителей, где боевая машина покажет истинное превосходство над «устаревшей» техникой советского и российского производства, но вместо этого, та версия F-16 которую получили ВСУ, признана во всём мире устаревшей, и вряд ли «подержанные» истребители способны удивить российское ПВО, являющееся одним из лучших в мире.

Вместе с тем, как бы это ни странно не звучало, первым на свой счёт уничтожение американского истребителя записал не новейший зенитный боеприпас 40Н6Е комплекса С-400 или дальнобойная ракета Р-37М ВКС России, а собственно выстрел из ЗРК «Patriot» ВСУ. Об этом в частности рассказала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.