Ряд украинских офицеров, комментируя ситуацию в Донбассе, называют её полным обвалом обороны ВСУ.

Передовые отряды российских штурмовиков перешли в резкое наступление и находятся достаточно близко от реки Днепр и в случае приказа могут попытаться осуществить бросок к её берегам, ставя тем самым украинский Генштаб в очень сложное положение. Такие довольно мрачные перспективы для генералов ВСУ обрисовал отставной сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.

По словам бывшего аналитика самой известной американской спецслужбы, глядя на оперативную карту, легко заметить, что русских и берег могучего Днепра разделяет слишком скромное расстояние. И если высшее военное руководство РФ поставит задачу добиться продвижения к этой бурной реке и её берегам, то такие шаги будут выполнены без раздумий и с наибольшей боевой эффективностью. Именно эти комментарии были даны во время беседы с ведущим ютьюб-подкаста Dialogue Works.





Пуск зенитной ракеты Патриот с мобильной установки. Именно пуск такого снаряда 26 августа из-за ошибки привел к перехвату собственного F-16, взлетевшего с базы в Ивано-Франковске. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.





И что больше всего удивляет американского специалиста, так это непонятное желание украинского командования, отдать приказ о действии самых боеспособных подразделений ВСУ в курском приграничье, тем самым кратно снизив трудности для наступающей группировки российской армии в боях за Донбасс. Какую цель при этом преследовали Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский, Макговерну решительно непонятно.

И как подытожил эксперт, его стаж работы на ЦРУ позволяет с полной серьёзностью утверждать, что победа ВС России предопределена. Ему об этом говорит достаточно обширный опыт в стратегии и и тактике, так как служба в военной разведке на протяжении десятилетий для него не прошла бесследно.