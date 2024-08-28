Съемки уже начались, а премьера состоится в виде онлайн-показа на телеканале ТНТ.

Стартовали съемки отечественной комедии под названием «Гудбай». Исполнил главную роль в новом проекте Дмитрий Дюжев, получивший общероссийскую известность после съемок в «Бригаде» (18+). В создании будущей новинки принимают совместное участие телеканал ТНТ и кинофирма 1-2-3 Production.

По сюжету текущий президент США Джо Байден с тайным визитом посещает РФ и оказывается неожиданно для себя «случайным пленником» нашей действительности.





Как прокомментировали в пресс-службе отечественного канала, Байден отправляется в РФ для «настоящего понимания» русской души, но по стечению обстоятельств остается на российских землях без документов. Из-за этого высокопоставленный заокеанский политик вынужден выступить в роли среднестатистического россиянина, проживающего в классической «хрущёвке». А чтобы хоть как-то прожить и восстановить документы, ему приходится стать учителем английского языка – ведь теперь его главная цель вернуться в старую-добрую Америку.

А тем временем во второй параллельной линии оперативные сотрудники ЦРУ перемещают в США «отличающегося поразительным сходством» с настоящим Джо Байденом пенсионера «Иваныча».

В роли режиссера-постановщика выступит Евгений Невский, до этого трудившийся над «Этерной».