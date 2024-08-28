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Madarator
В России показали трейлер фильма "Третье сентября" про известный мем с участием Шуфутинского
Как это ни странно, но фильм выйдет не 3 сентября, а 2-го.

   Свадебная комедия, сюжет которой тесно переплетен с локальным российским мемом про «Третье сентября», в начале осени выйдет на отечественные экраны. Над кино совместно трудились федеральный канал ТНТ, фирма «Медиаслово» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Соответствующий трейлер уже доступен для просмотра. 

   Главная сюжетная линия – это попытка молодого мужчины Виктора создать узаконенную ячейку общества со своей дамой сердца Машей. Но по хорошей традиции предшествовать походу в ЗАГС должна процедура так называемого мальчишника со всеми особыми моментами.


   Но после пробуждения на следующий день после весёлой вечеринки Витю встречает традиционно раскалывающаяся голова и злободневная амнезия: парень не помнит что было вчера, но знает, что сегодня свадьба. Правда, по итогу торжественное мероприятие так и не случается, потому что его невеста отказывается от мероприятия и попросту убегает. Огорченный до крайности таким исходом, главный герой обращается к небесам с просьбой вернуть всё назад, после чего ожидаемо пробуждается 3 сентября – в день, когда и происходит свадьба. 

   В главных ролях снимались Павел Рассомахин, Павел Деревянко, Максим Лагашкин и другие актеры.

   Не обошлось и без попадания в кадр и мэтра отечественной эстрады, кому и обязано своим появлением то самое классическое «третье сентября» – Михаила Шуфутинского.

   Премьера новинки намечена на 2 сентября в девять вечера.

#фильм третье сентября
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