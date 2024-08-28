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Madarator
Зеленский рассказал об испытаниях первой украинской баллистической ракеты
Правда "новый" боеприпас может оказаться доброй-старой и самой банальной обновлённой "Точкой-У".

   Владимир Зеленский объявил, что в ВСУ смогли испытать баллистический боеприпас, полностью придуманный украинскими конструкторами и инженерами. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции в украинской столице.

   Правда вместо каких-то конкретизирующих цифр и точных характеристик Зеленский сделал выбор в пользу повышенной секретности – никаких данных, раскрывающих финал тестовых запусков или хотя бы отрывочные сведения, характеризующие тактико-технические характеристики ракеты, названы не были.


ВСУ. Боевые машины с "Точкой-У"


   Вместе с тем свое видение на украинский баллистический проект имеется у российского военного аналитика Василия Дандыкина. Мужчина назвал сведения, оглашенные Зеленским о якобы «уникальности» для украинского ВПК передовой ракеты обычным мифом: по словам российского эксперта, новый боеприпас – это всего лишь соответствующим образом модернизированная «Точка-У». Эти мысли отставной капитан первого ранга рассказал журналистам «Ленты». 

   При этом экс-офицер ВМФ РФ уведомил, что слова об изобретении ничего не значат, пока не будут проведены хотя бы первые испытания. Ведь от момента первого пуска до момента удачного запуска может пройти не один год и не два, а может вообще всё закончиться провалом: ракетные компетенции – это слишком сложная дисциплина как по кадрам, так и по технологиям.

#владимир зеленский #баллистическая украинская ракета #пресс-конференция владимира зеленского
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