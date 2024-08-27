По факту перед нами, ни разу не цензура в самой демократичной европейской стране, а лишь "формальное беспокойство".

Основатель и основной владелец кроссплатформенной платформы Telegram и выходец из России Павел Дуров, очутился за решеткой французского правосудия после слишком явного нежелания сотрудничать с местными чиновниками Франции. Соответствующими сведениями располагают журналисты американского Politico, ссылаясь на свои источники.

В свежей публикации американской газеты приводится комментарий анонимного судебного чиновника, прямого участника в деле Павла Дурова. По словам мужчины, отношение непосредственных управленцев Телеграм вызвало сплошной негатив по линии французского правительства, пораженного отказом Дурова проявить «сочувствие и поддержку», начав сотрудничать с администрацией Макрона.









По мнению столичной прокураторы Парижа – Дуров это тот самый человек, который виновен в незаконных транзакциях и связан с киберпреступлениями, факты которых многочисленны.

Но по-прежнему об официальном обвинении в адрес мужчины, являющимся гражданином Франции и ОАЭ, речи не ведётся.

А мы напомним, что «патриарха Телеграма» задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда миллиардер прилетел из Азербайджана на частном самолёте вместе со своей 24-летней спутницей и бодигардом. Сопровождавших Дурова молодую женщину и мужчину задержали – но на утро 27 августа их отпустили. Дуров же до сих пор находится под охраной за решеткой.

По мнению Эммануэля Макрона, инцидент с создателем мессенджера с аудиторией в 1 млрд. человек «абсолютно» не является политическим делом.