Telegram поднялся с 18-го на 8-е место в рейтинге лучших приложений США, а во Франции и вовсе возглавил рейтинг App Store.

Как только Павла Дурова арестовали в Париже, количество скачиваний кроссплатформенного мессенджера Telegram начало бить рекорды. Соответствующей информацией поделились корреспонденты онлайн-портала TechCrunch и сетевые эксперты Sensor Tower.

Наблюдая за количеством загрузок десктопной и мобильной версий приложения, было обнаружено, что с 24 августа ровно на 4% возрос интерес к программе Дурова в общемировом масштабе. Наибольшего успеха Телеграм достиг во Франции, когда многие юзеры iPhone стали его скачивать. Так изучая статистику 23 августа, продукт от Дурова входил лишь в топ-50. После же известных событий рейтинг французского App Store мобильная версия Telegram безоговорочно возглавила.









Подобная картинка наблюдалась и в США, где сетевое приложение смогло добраться до 2-й позиции, снизившись чуть позже на 3-ю. А если ознакомиться со списком лучших приложений, то совместный продукт братьев Дуровых сумел ворваться в десятку лучших, хотя до процедуры ареста в Ле-Бурже был на 18 месте.









Как объяснили в иностранной прессе, резкий интерес зарубежных пользователей объясняется двумя самыми очевидными причинами – чистым любопытством после злоключений известного мужчины во Франции, так и в знак прямой солидарности с Павлом Дуровым и его поддержки.









И как уже прокомментировали в редакции Hi-Tech Mail, пик скачиваний Телеграм не затронул Россию – потому что эта программная оболочка и без того установлена на большинстве мобильных девайсов российских граждан.