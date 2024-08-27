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Madarator
В Костроме сгорела «серая» майнинг-ферма
Экономия на нормах электротехнической безопасности в 8 из 10 случаев приводит к подобным эксцессам.

   Информация о том, что признаки неконтролируемого горения замечены на Московской улице Костромы, поступила на оперативный номер ГУ МЧС России по Костромской области около пяти утра.

   Прибывшие на место происшествия спасатели засвидетельствовали наличие двух легкометаллических конструкций, объятых плотным пламенем. Спустя четверть часа пожар в контейнерах был локализован, а спустя 60 минут и прекращен вовсе.

   Как объяснили участники пожарной команды, прекратившей процесс горения и обследовавшей место инцидента, самым непосредственным виновником в произошедшем была процедура майнинга – точнее так называемый «серый майнинг». Об этом красноречиво свидетельствовали расположенные в очаге возгорания обугленные системные блоки ПК и сопутствующее оборудование, использующееся только владельцами майнинг-ферм.

   По мнению специалистов областного МЧС, все признаки на месте выгорания говорят о том, что компьютеры и иное оборудование, использующее электрический ток, было установлено так, что на лицо было полное отсутствие элементарных правил электротехнической безопасности. Разумеется это не могло привести ни к чему иному, как к скорому пожару в периметре подобного нарушения.

   В настоящий момент проводится досудебная проверка собственными силами дознавателей МЧС.

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