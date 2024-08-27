Российские ученые регулярно исследуют радиоактивность в Тихом океане.

Количество трития в морской воде, взятой для проб во время научного плавания, посвященного мониторингу радиологической безопасности, выполненному после известий о сбросе воды с атомной электростанции «Фукусима-1» японской принадлежности, оказалось повышенным. Соответствующими сведениями располагают ученые Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, добавившие информацию об этом в открытый доступ.

Как конкретизирует публикация специалистов института, вода была взята из течения Куросио, протекающего в квадрате нахождения Южных Курильских островов. Выполнили миссию по сбору проб работники научно-исследовательского судна «Академик Опарин» в минувших июне-июле.









Так же в субботу 24 августа началась уже новая экспедиция ученых, отправившихся на изучение последствий слива с «Фукусимы-1» загрязненных вод. В океан они вышли на корабле «Профессор Гагаринский». Такие работы необходимы для более углубленного анализа вод района, где проводится рыбный лов отечественным гражданским флотом. Экспедиция продлится ровно месяц.





Всего на Фукусиме-1 находится более 1 млн.радиоактивных вод





Сами же зловредные последствия вызваны японским оператором ТЕРСО, обслуживающим «Фукусиму-1», обещавшего, что сброс воды, охлаждавшей разрушенные реакторы, не вызовет изменения нормального радиационного фона окружающей среды. Но как оказалось, это далеко не так.