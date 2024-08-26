Стоит ли надеяться, что после этого цена на газ для европейцев упадёт?

Объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в городе Стрый Западной Украины, оказались под ударом. Соответствующими сведениями располагает ТГ-канал «Военный обозреватель».

По данным портала, с самой высокой вероятностью атака была проведена на Бильче-Волицкое ТХГ – снискавшее неофициальный титул самого огромного газохранилища подземного типа, размещенного в Европе. Так же это подземное хранилище самое крупное и в самой Украине. По приблизительным оценкам, объем максимально закачанного газа может достигать 17 млрд. куб. метров газа.





Информация о том, что массированная атака на важные цели, расположенные на территории украинского государства, началась, сообщил ряд СМИ, в том числе и украинских. Согласно последним, массовая детонация прозвучала в винницком регионе, населённых пунктах Кропивницкий и Кривой Рог, расположенных соответственно в кировоградском и днепропетровском регионах. Под ударом оказался и промышленный периметр Полтавщины. Местные жители информируют о серии взрывов в столичном регионе Украины, в том числе и Киеве, Одессе, Луцке, Харькове, Днепре, Запорожье.