Слова Владимира Жириновского, сказанные в 2018 году по поводу рисков нахождения на чужбине Павлу Дурову, оказались пророческими.

Для ведения допроса французские правоохранители могут продлить срок первоначального периода содержания под стражей до 96 часов. Дальше у судьи остаются на выбор два пункта – освободить основателя платформы Telegram или публично назвать список обвинений в адрес французского гражданина и выдать ордер на арест мужчины.Об этом рассказывается в свежей публикации France-Presse.

А мы вспомним, что «человек мира», как неоднократно называл себя уроженец России, но на постоянной основе прямо сейчас проживавший в Дубае, подвергся процедуре ареста в минувшую субботу прямо на асфальтовом полотне взлётно-посадочной полосы в парижской воздушной гавани Ле-Бурже, приземлившись на частном бизнес-джете после полёта в Азербайджан. Помимо создателя вконтакте и Телеграма, на борту с Дуровым была женщина и личный бодигард.









Согласно французским заявлениям, Дуров может попасть за решетку на 20 лет – всё из-за целого вороха статей. Но самой главной причиной почему «патриарха Телеграма» арестовали – это публичное нежелание Дурова сотрудничать с силовыми ведомствами пятой республики.

В свою очередь менеджеры Телеграма заявили, что их детище соблюдает законы ЕС, в том числе и Закон о цифровых услугах. И нет никаких оснований для беспочвенных утверждений, что модерация на платформе недостаточна.