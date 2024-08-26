От удачной высадки на Луну американское государство за 50 лет весьма умело и стремительно деградировало до положения "первобытного" уровня.

Американский бизнесмен Илон Маск выразил сильную уверенность, что только Россия, если бы не его собственная фирма SpaceX, смогла бы спустить небес экипаж космического корабля Starliner.

Такой комментарий известный приверженец межпланетных путешествий сделал в соцсети X (заблокирована в РФ) на фоне вопроса, кто бы мог вернуть астронавтов из космоса помимо его компании.

А мы вспомним, что Старлайнер взлетел для своей первой пилотируемой миссии практически три месяца назад 5 июня, когда лишь третья попытка по запуску космического аппарата оказалась удачной – две другие были отложены по техническим причинам. Июньский пуск был тестовым – в космос отправились специалисты Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.





И что самое интересное, миссия астронавтов не должна была длиться так долго: в первоначальных планах ни о каких трех месяцах на околоземной орбите даже и речи не шло – лишь 8 дней надо было находиться на орбите двух американцам. Но по объективным причинам длительность нахождения на борту МКС увеличилась многократно.

Из-за этого в свой следующий полёт пассажиры миссии Crew-9 вместо четверых человек к космической станции вылетят в составе двух членов экипажа. Сделано это будет специально – иначе двух застрявших на околоземной орбите астронавтов не вернуть на Землю. Причем руководитель NASA Билл Нельсон вообще предполагал, что члены Starliner окажутся на родине лишь в начале следующего года.