Павел Дуров на одни сутки решил остаться в Париже, после чего был задержан местными властями.

Безопасности приложения Telegram как мессенджера, ничего не угрожает даже с задержанием во Франции сооснователя платформы Павла Дурова. Своим мнением по этому поводу с журналистами «Российской газеты» поделился мобильный эксперт Эльдар Муртазин.

По словам мужчины, нет оснований для беспокойства по поводу проблем с личными переписками или переписками в чатах – никто не сможет их удалить или получить неправомерный доступ в мировом масштабе. Единственная возможность для этого – это дождаться невиданного глобального сбоя. Но и такой вариант будет достаточно редким, потому что у Телеграм имеется несколько надёжных резервных серверов.









Следовательно, как утверждает Муртазин, сохранность переписки находится под надёжным замком. Всё то же самое касается не только обычных индивидуумов, но и известных блогеров, фирм и государственных департаментов.

Но если страх всё-таки возобладал, то в десктопной версии при помощи расширенных настроек можно сделать резерв отправленных и полученных сообщений. Делается это при помощи «меню трёх точек» в правом углу монитора, после нажатия на которые остаётся нажать «экспорт истории».