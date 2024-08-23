Прокуратура Германии уже начала оперативную проверку.

В немецком населённом пункте Гайленкирхен считают, что ранее неизвестные БПЛА, воздушная активность которых обеспокоила сотрудников авиабазы НАТО, являются ничем иным, как именно действием разведывательных аппаратов. Часть немецкой прессы уверена, что «неопознанные дроны» есть ничто иное, как именно российские «Орланы», стартовавшие с калининградского региона.

Позже свежая публикация Deutsche Welle рассказала об актуальном расследовании немецкой прокуратуры, заинтересовавшейся полётами дронов самолётного типа в устье реки Эльба. По мнению немецких правоохранителей, дроны показывали своё любопытство к речному терминалу сжиженного газа и местным химическим фабрикам.





По версии самих же военных НАТО, интерес неизвестных лиц к военному объекту альянса в Гайленкирхене вызван расположением в его периметре самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания – AWACS, чья непосредственная деятельность может быть связана с разведкой для нужд ВСУ.





Новостной материал Der Spiegel указывает, что уже несколько суток как минимум четыре БЛА, принадлежность которых так и не была установлена, осуществляли полёт в скоростном режиме около 100 км/ч – и хотя данная скорость перемещения не является чем-то выдающимся, беспилотники полицейских сил так и не смогли догнать такие воздушные аппараты, для чего пришлось просить экстренной помощи бундесвера. А так как события подобного масштаба имеют «серийный характер», прокуратура Фленсбурга запустила собственное расследование, согласно которому есть обоснованные подозрения именно в агентурной деятельности на местах.