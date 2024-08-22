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Madarator
"Ланцет" уничтожил редкий израильский радар ieMHR украинской армии
Всего таких дефицитных и высокотехнологичных комплексов было передано 16 единиц для нужд ВСУ.

   В мировой Сети появились видеокадры, как барражирующий боеприпас отечественного семейства «Ланцет», поразил редкий и дефицитный наземный радар израильского производства, переданный ВСУ. Речь идёт об уничтожении тактического антенны-сканера ieMHR, полезность которого трудно переоценить для нужд украинской ПВО. 



   Мощь наземной станции военного продукта ВПК Израиля позволяет находить БПЛА, ракеты и авиацию на расстоянии в 10, 14 и 50 километров соответственно. Не меньшая польза от боевой работы радара и для контрбатарейного противодействия: вычислительные мощности электронного блока РЛС позволяют рассчитать по нисходящим траекториям снарядов, где находятся артиллерийские орудия, обстреливающие позиции. В этом случае эффективность предусматривается на расстоянии до 14 км нахождения пушек от точки прилёта. 


Источник фото: Военное дело


   Всё оборудование относится к портативному классу и перевозится при помощи автомобильного прицепа. Электропитание осуществляется посредством входящего в комплект генератора. 

   По официальным каналам приобретение для нужд ВСУ израильской стороной не осуществлялось – сделали это литовские «волонтёры». 



   Внимательно рассматривая кадры, иностранную станцию-локатор можно обнаружить спрятанной в маскировочной сети – но высокочувствительную оптику «Ланцета» и многоопытного оператора ударного дрона обмануть не удалось: возникший после прилёта радар спалил всё дотла, информирует загрузивший видео ТГ-канал Кирилла Федорова.  

#ланцет #ланцет-3 #ланцет-3м #ланцет поразил рлс #iemhr
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Обновлённый "Ланцет" получил тепловизор и увеличенную до 80 км дальность применения
Появилась информация про обновленный барражирующий боеприпас «Ланцет»
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