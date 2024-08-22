Легковые автомобили – одна из основных категорий в товарообороте двух стран, поэтому падение такого важного показателя настолько заметно

Отечественные журналисты получили доступ к данным Минфина Японии, из которых и узнали о спаде автомобильного экспорта в Россию. И что интересно, хотя японских легковых автомобилей из страны Восходящего солнца стало поступать значимо меньше, уровень количества поставляемых запчастей к авто не снизился, а наоборот поднялся, достигнув в середине лета уровня в 13%, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом.

При этом стоит учитывать, что российские граждане стали больше присматриваться к покупке поддержанных легковых машин, что вместе с тратами на приобретение новых средств передвижения составило порядка 6,92 млрд. рублей.









Вместе с тем в российском Минпромторге прокомментировали текущее состояние отечественного авторынка, заявив, что наиболее трудные времена для продажи авто на территории России канули в прошлое. И на текущий момент уже заметен рост к показателям 2022 и 2023-го годов: в 2024-м всего может быть продано 1,3 млн. «железных коней». И уже через два года в 2027 году автомобильный рынок пойдет в постоянное повышение отгрузки автомобилей с коэффициентом роста в 1%, что даёт все шансы надеяться к 2030 году выйти на уровень годовых продаж в 1,9 млн. авто в год.