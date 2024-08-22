Удерживать "приграничный плацдарм" для Киева с каждым днём становится всё дороже и опасней.

Активные действия батальонных групп «Сармат» и «Арбат», структурно находящихся в интербригаде «Пятнашка», добились успеха на поле боя, выгнав украинскую армию из населённого пункта Нечаев курского приграничья. Соответствующие видеокадры с подтверждением записал военкор WarGonzo и выложил в собственном ТГ-канале.









Желая получить сиюминутный громкий эффект, президент Украины Владимир Зеленский, а следом и главком ВСУ Александр Сырский, забыли о среднесрочных и долгосрочных последствиях: малом количестве драгоценных без всяких кавычек войсковых резервов. Последних всё меньше и меньше, необходимых для удержания позиционных линий обороны – ведь в атаке на Курщину брошены самые подготовленные и укомплектованные дефицитной западной бронетехникой и оружием украинские силы. Тем более добровольно войти в крайне невыгодный «мешок», растягивая и без того протяженную ЛБС ещё на несколько сотен километров, сделало так, что украинскому Генштабу необходимо как можно больше новых бойцов для сохранения текущего статус-кво на полях сражений – а взять резервы для этого практически неоткуда, не считая архиважный стратегический запас.