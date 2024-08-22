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Madarator
ТОС-2 показала высокую точность стрельбы одиночным выстрелом
Обновлённая "Тосочка" благодаря более совершенной СУО и перспективному снаряду ТБС-3М показывает чудеса кучности на дальних дистанциях.

   Предназначенная для огневой поддержки пехоты, бронетехники, поражения открытых и закрытых позиций, а также обездвиживания легкобронированной техники и транспортных средств противника, тяжелая огнеметная система ТОС-2 спутала все карты одному из подразделений ВСУ, решивших в ночи провести операцию на передовой.


Премьера ТОС-2 состоялась на учениях "Кавказ-2020", где колёсная машина с 18-ю направляющими была представлена практически официально. Максимальная дальность выстрела перспективным 220-мм ТБС-М3 составляет 15 км.


   Как пишет ТГ-канал «Русское оружие», на времевском операционном направлении была замечена довольно высокая активность бойцов ВСУ вместе с техникой, решивших приблизиться к российским позициям на расстояние огневого контакта. Но экипаж российской «Тосочки», оснащенной улучшенной системой управления огня, основанную на современных цифровых технологиях и электронных блоках наведения, с одного выстрела новейшего термобарического боеприпаса ТБС-3М поразил местоположение украинской группы с личным составом и техникой.  


Светлый фон на фоне черной картинки демонстрирует зоны с наиболее высокой температурой. ТГ-канал "Русское оружие"


   И что самое интересное, пролетев примерно девять километров, снаряд имел минимальное отклонение порядка 10 метров, что заставило вспыхнуть цели практически сразу. Кадры достоверного объективного контроля, выполненные посредством ИК-сенсора, это лишний раз подтверждают,  

#тос-2 #тос-2 тосочка #тос-2 «тосочка» #боевое применение тос-2 #времевское направление #тбс-3м #тос-2 в зоне сво
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