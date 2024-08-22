Извечный соперник Месси хоть где-то впереди своего аргентинского визави.

Португальский нападающий и извечный соперник аргентинца Лионеля Месси – Криштиану Роналду, решил удивить мировую общественность, помимо своей внутрифутбольной жизни, ещё и достижением на ниве рекордов по скорости набора новых подписчиков «с нуля» на известном видеохостинге Youtube.

Так футболист саудовского «Аль-Насра» запустил личный канал на онлайн-платформе и сразу же попал в число рекордсменов. За первые 90 минут с момента регистрации у обладателя всевозможных футбольных рекордов получилось набрать 1 млн. подписчиков. До 21 августа такого спринтерского темпа на Ютьюб не демонстрировал никто.









На этом рекорды суперзвёдного нападающего не закончились и за день Роналду «добил» до 4,5 млн. подписчиков. Нужно ли говорить, что до 39-летнего спортсмена такого рекорда попросту не существовало.