Эти полмиллиарда имеют решающее значение для рекламы и агитационных мероприятий и должны убедить неопределившихся избирателей отдать свой голос в пользу Харрис.

Доноры Демократической партии США показали беспрецедентный энтузиазм, выделив на проведение предвыборной кампании действующего вице-президента США Камалы Харрис примерно 500 млн долларов. А для сборов такой внушительной суммы потребовалось малое количество времени – всего лишь 30 дней с того момента, как женщина стала кандидатом на пост американского президента.

Предварительная борьба Харрис за должность главы Белого дома началась 21 июля, как только нынешний руководитель США Джо Байден отказался от своей кандидатуры на выборах, долженствующих пройти 5 ноября. Всё из-за крайне провальных дебатов с Дональдом Трампом. Именно тогда спустя неделю Харрис только за первые семь дней смогла в копилку своей компании аккумулировать 200 млн долларов. Поддержка продолжилась и в августе, когда на её митинги в так называемых колеблющихся штатах приходили тысячи американских граждан.





Как указывают статистики, общая сумма денег, собранная текущим вице-президентом и Байденом вместе на предвыборную компанию, составила 1 млрд долларов, что является абсолютным рекордом за всю политическую историю США.

Как объясняют журналисты Reuters, чем больше предвыборный бюджет, тем выше шансы помочь избирателям выбрать определенного кандидата.