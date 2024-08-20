Бомбардировщики С-34НВО специальным образом были модернизированы для использования планирующих боеприпасов тяжелого калибра.

Согласно сведениям отечественного Минобороны, внезапная атака настигла командный центр 47-й бригады ВСУ, расположенный в сумском Глухове.









Кадры объективного контроля запечатлели сверхточный прилёт в темное время суток по важному объекту украинской армии.

Посредством авиационного удара был разрушен как сам пункт управления, так и близлежащий склад военного имущества.





Фиксация украинского КП в объективе разведывательного дрона.





Сама бригада относится к «элитным», так как её основное вооружение – это танки, БМП, БТР и бронеавтомобили, изготовленные и переданные западными союзниками Киева.





Масштабный взрыв на месте прилёта в ИК-диапазоне.









Именно хотя бы для частичного купирования внезапных ударов дальнобойными и высокоточными авиационными боеприпасами, сбить которые практически нереально, но возможно ограничить их использование методом патрулирования воздушного пространства современными истребителями и открытия так называемой «зоны запрета», Владимир Зеленский настоятельно требует от своих западных союзников передачи современных высокотехнологичных решений. В первую очередь актуальных модификаций американских истребителей F-16 и батарей ПВО дальнего радиуса действия – ЗРК Patriot и IRIS-T вместе со станциями отслеживания воздушной активности. Правда контрмеры в виде баллистических ракет «Искандер-М» вносят свои «поправки» в такие решения, что делает слишком затратной и без того дорогостоящую помощь западных партнеров Киеву.