Русские спецназовцы из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты не оставили камня на камне от своих украинских визави, имевших на вооружении западную бронетехнику.

В боях в курском приграничье военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты остановили колонну бронетехники ВСУ, устроив засаду.

За время краткосрочного боя украинское подразделение потеряло девять боевых машин, в том числе иностранного производства, часть из которых досталась в качестве трофеев. Именно такими оказались американские броневики Stryker, канадская бронемашина Roshel SARV и бронетранспортёр Cougar в противоминном оснащении.

Сообщается, что большинство из бронетехники принадлежало «элитной» 82-й бригаде украинских десантников.

И что хуже всего для украинских солдат и офицеров, засадное мероприятие было многокомпонентным: после неудачного лобового прорыва штурмовики ВСУ попытались просочиться сквозь позиции российских морпехов, но засадные отряды были расставлены в разных местах. Для большей эффективности и «выключения» из противостояния артиллерийской поддержки, атака российской стороны осуществлялась с расстояния в 200 метров. Усугубил разгром украинской колонны кинжальный огонь с двух сторон и огневая поддержка 30-мм автоматических пушек российских БТР.

Что интересно, теперь перед украинским Генштабом возникла нелегкой трудности дилемма: усиливать приграничную группировку рядом с Курской областью, бросив в бой дефицитные резервы, и от этого драгоценные, что кратно ослабит оперативную устойчивость донецкой ЛБС, где трещат украинские линии обороны в районе Покровска и Торецка; либо отказать во вводе резервных отрядов в российское приграничье и попросту получить политический разгром.