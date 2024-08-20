Комплекс отличается повышенной проходимостью и умением бороться с ударными беспилотниками.

Свои первые бои в зоне проведения российской спецоперации на Украине провёл обновлённый «Панцирь». Зенитный ракетно-пушечный комплекс под полным наименованием «Панцирь-СМ-СВ» принял участие в отражении воздушной угрозы. Появление непосредственно в зоне боевых действий новейшей гусеничной машины с зенитным вооружением подтвердила пресс-служба ГК «Ростех».

Как указано в публикации, переход на гусеничную платформу ГМ-352М1Е позволил новой машине от «Высокоточных комплексов» преодолевать без видимых проблем не только условия отечественного бездорожья, но и заболоченную местность и мягкий снежный наст. Главное назначение новейшего «Панциря» – это прикрытие наземных действий сухопутных сил, как во время действия в тылу, так и непосредственно на ЛБС во время активной фазы боёв.





В качестве долгожданного обновления, помимо транспортной платформы, изменения коснулись и установки РЛС в виде передового АФАР-радара, способного засечь пуск управляемого боеприпаса GMLRS реактивной системы HIMARS с расстояния в 30 километров. Появилась и обновлённая система сопровождения целей и наведения ракет 1РС-3, имеющая три канала.





Для перехвата крупных целей, таких как самолёты, вертолёты и стандартные ракеты, на вооружении модернизированного «Панциря» имеется корректируемый боеприпас 57Э6 или его обновлённая версия 57Э6М. Для уничтожения дронов и реактивных снарядов используются малые зенитные ракеты серии ТКБ-1055. Об этом пишет постоянный автор «Русского оружия» Евгений Даманцев.