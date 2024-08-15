Квадратное сечение, специальное покрытие и низкопрофильный режим полёта сделали ракету практически "прозрачной" для украинского ПВО.

Раннее утро жителей Полтавы оказалось богато на громкие звуки, пришедшие в город с северо-восточного направления. Именно в населённом пункте Терентьевка командование украинской армии разместило огромный склад артиллерийских снарядов, что не могло пройти незамеченным от российских разведчиков. В течение короткого времени в расположение Рвиа ВСУ долетели три отечественных управляемых боеприпаса, запущенные с двух бортов оперативно-тактической авиации ВКС РФ, абсолютно никем и ничем не перехваченные.





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Последняя версия "Овода" внешними квадратными обводами очень схожа с Scalp EG/Storm Shadow и Taurus. Сделано так специально для снижения радиолокационной заметности.







Спустя мгновение над местом удара в небо стали подниматься объемные дымные грибы от взрывов.

Согласно информации от нескольких источников, высокоточные удары передовых Х-59 были осуществлены примерно в 5:00 по Москве, а неконтролируемая детонация происходит и сейчас. Карту с соответствующими привязками украинского арсенала под Полтавой публикует ТГ-канал «Изнанка».





Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"





А мы узнаем, что хотя Х-59 разработана ещё в 70-ых годах прошлого века и вполне легко перехватывается современными средствами ПВО, на сегодня существует две крупных модификации базовой ракеты, одна последних – Х-59МК2, которая практически совсем не похожа на своего прародителя из 1980 года. Обновлённый вариант серьёзно усилился благодаря целому комплексу мероприятий усовершенствования. Продвинутая версия ракеты получила квадратное сечение комплекса, «секретное» покрытие внешнего слоя, поглощающее сканирующие волны радиолокационной направленности и мощную боевую часть. Именно эта итерация ракет посетила важный для ВСУ военный объект.