Бронемашина может управляться дистанционно или действовать полностью автономно.

Специалисты Курганмашзавода, структурно входящего в «Высокоточные комплексы», смогли добиться от усовершенствованной БМП-3 новых высот. Подобные хвалебные эпитеты вовсе не случайны. Модернизированная бронемашина стала защищенней и, наконец, обзавелась функцией роботизации. Экземпляр показали на «Армия-2024».

В качестве дополнительных защитных возможностей инженерами оборонного предприятия были установлены броневые и противокумулятивные экраны, увеличивающие стойкость техники к атакам дронов-камикадзе. Такие экраны видны над верхней полусферой орудийной башенной установки. Соответствующее видео разместил «Диванный Генштаб».

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И хотя российская бронеединица стала тяжелее, мобильность гусеничной платформы осталась прежней, как и навык без промедления форсировать водные преграды.





Источник изображения: ТГ-канал «Диванный Генштаб»





А если вспомнить слово роботизация, то дооснащение электронными блоками превращает БМП в дистанционно действующий объект, управляемый удалённо посредством пульта. Помимо классического управления человеческим экипажем, есть ещё и третий режим – полная роботизация и действие без участия оператора методом 100% автономного алгоритма.









Так же улучшенная «Бэха» стала облегченной версией БРЭМ-1М: все благодаря механизированной сцепке, при помощи которой с поля сражения в оперативном режиме вытаскиваются поломанные или поврежденные БМП. Причем действие экипажа возможно без оставления внешнего защитного контура бронемашины, что дает некоторый плюс в защищенности и сохранении здоровья солдат.

В качестве ещё одной дополнительной опции, появился режим расширенного видеонаблюдения, увеличивающий уровень так называемой обзорности.