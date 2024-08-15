Кажется не этого хотел Владимир Зеленский, подписывая сомнительный план "курского рейда" ВСУ.

На фоне купирования действий украинской армии в рейдовой операции в Курской области, когда по одной из задумок украинского Генштаба самые отборные части ВСУ должны были вызвать беспокойство российских генералов, вынудив отправить прямо с передовой самые боеспособные части ВС РФ к украино-российской границе, высшие украинские офицеры и советники НАТО добились обратного эффекта – стремительного падения оборонной устойчивости на ряде операционных направлений в зоне СВО со стороны ВСУ. Так согласно сведениям портала Deep State, чья администрация не отрицает самых плотных связей с украинской военной разведкой, зафиксировала в онлайн-картах донецкой ЛБС успехи российских штурмовых групп.





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По сведениям проукраинского ресурса, на покровском операционном направлении были «изъяты» из-под украинского контроля населенные пункты Желанное и Орловка.









На этом успехи российской армии не ограничились – есть ещё участки, где удалось продвинуться вперед. Это Нью-Йорк (Новгородское), Журавка, Николаевка и город Красногоровка. Новость о том, что Красногоровка полностью освобождена, ранее сообщило российское Минобороны.