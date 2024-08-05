Главное как в случае с F-16, чтобы в ВСУ не перепутали макет с действующим образцом.

В сети Интернет разместили фотографии украинских военнослужащих, позирующих с так называемой робособакой. До сегодняшнего дня не было изображений такой роботизированной платформы, якобы активно используемой в зоне проведения боёв на российской СВО.

На первом изображении украинский военный занимается переноской неработающего роботизированного механизма по уличному пространству неизвестного украинского города. Следующий кадр демонстрирует постановочную фотографию трёх украинских солдат с включенной робособакой.

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В США пошли дальше и вместо банальных дронов-разведчиков или дронов-камикадзе, робособак используют как продвинутое роборужье, способное вести прицельную стрельбу пулями 6,5-мм на дальности больше одного километра. Такую продукцию выпустили Ghost Robotics и SWORD Defense Systems. Источник изображения: ТГ-канал "Русский инженер"





Теперь остаётся лишь главный вопрос: является ли соответствующая «презентация» аналогичная ровно той, на которой украинский президент Владимир Зеленский с большим размахом прорекламировал «превосходство» переданных украинской армии устаревших версий F-16, по факту оказавшихся лишь грубо сделанными макетами, размещенные на плацу с украинским лидером. А в случае кадров с робопсами, возникает вопрос, являются ли такие фото задокументированным фактом применения этих роботов в зоне ведения боёв или ещё лишь один пример рекламной демонстрации чего-то «превосходящего» где-нибудь в глубоком украинском тылу.









Согласно сведениям автора Телеграм-канала «Русский инженер», роботизированная собака пока что задействована лишь в роли разведывательного дрона, но есть неиллюзорный шанс использования её как пехотного дрона-камикадзе со стороны сил ВСУ.