Переход на новую транспортную платформу привнесет модернизированной ОРСЗО повышенную энерговооруженность и маневренность.

Снискавшая лавры на полях сражений, тяжёлая огнемётная реактивная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк», получила очередной технологический рывок. Речь идёт о переходе в усовершенствованных экземплярах ТОС-1А на новую транспортную платформу. Вместо оной от танка Т-72, будет использовано шасси Т-80. Соответствующую информацию приводят журналисты из ТАСС. Об этом было заявлено в минувший вторник в рамках международной выставки «Армия-2024».





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Обновлённый "Солнцепек" с противодронной защитой – отчетливо видны решетчатые экраны, как элемент первичной защиты против барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе.





В заявлении указывается, что переход на газотурбинные двигатели ГТД-1250, чья мощность в 1250 лошадиных силы позволит сделать так, что 46-тонная машина превратится в самый скоростной и энерговооруженный объект, дающий фору среднему гражданскому автомобилю по темпам ускорения и маневренным характеристикам, если в качестве соревновательного объекта будет использована пересеченная местность в виде проселочных дорог и вязких полей.