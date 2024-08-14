Для этого пришлось проиндексировать 6 млрд. роликов и видео.

Новость о том, что известный, с очень большим каталогом различных развлекательных и обучающих видео хостинг Youtube заблокирован для жителей России, застал последних практически врасплох. Что делать с этим, быстро разобрались продвинутые пользователи сети русскоязычного Интернет. Но такие в сегменте Ру далеко не все. Чтобы хоть как-то снизить разочарование людей если не прекращением работы Ютьюб, то хотя бы убрать надоедающее ограничение скорости, в организации «Яндекс» додумались до внедрения браузерной поисковой функции, зримо ускоряющей загрузку видео.

Речь идёт о системном и всеобъемлющем поиске, обнаруживающим альтернативные сайты с тем же видео.

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Оперативность реакции программистов команды Яндекса в самом хорошем смысле поражает почище модернизированного модулем УМПК авиационного боеприпаса ОФЗАБ-500.





Данная фича уже опробована на YouTube, загрузка которого на территории РФ замедлилась с середины 2024 года, начиная с минувшего июля.

Фишка от Яндекс использует алгоритмы для обнаружения медленно загружающихся видео и находит дубликаты на других сервисах-видеохостингах. Учитывая, что специалисты в своем перспективном решении смогли проиндексировать около 6 миллиардов видео, шансы найти альтернативный заблокированному Ютьюбу сайт с более быстро загружающимся роликом довольно высоки. Опция «сверхзагрузки» доступна в десктопной версии Яндекс-Браузера. Мобильная версия «легального ускорителя» для мобильной версии фирменного обозревателя разрабатывается. И как заявляют программисты Яндекс, не называя конкретных сроков, появится «скоро».