Две автоматических 30-мм пушки и четыре ПТРК "Атака-Т" сделают перфорационные отверстия как в БМП Bradley, так в и танке Abrams соответственно.

Как сделать так, чтобы танковая атака была опасна как для пехотных подразделений, вооруженных тяжелыми управляемыми гранатомётами, так и для западных ОБТ вместе с иностранными БМП вероятного оппонента, наглядно показала международная выставка вооружений «Армия-2024».

Именно на военно-техническом форуме был показан тот самый инструмент огневой поддержки танков и штурмовой пехоты, превращающий шанс выстоять против атаки отечественных Т-90М «Прорыв-3», Т-72Б3М и Т-80БВМ равным математическому нулю. Речь идёт об обновлённом с учётом боевого опыта СВО «Терминаторе» – боевой машине поддержки танков.

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Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"





Для борьбы с собратьями российских танков на сконструированной на шасси Т-90 боевой машине установлены четыре противотанковых управляемых комплекса с ПУ «Атака-1». Такая ракета с дальностью пуска до 6000 метров и со скоростью полёта, превышающей скорость звука в 1,6 раза, способна пробить броню американского Abrams M1A1SA. А для противоборства против подвижных БМП, таких, как Bradley – производства США, и Marder, соответственно изготовленной в Германии, есть сдвоенная артиллерийская установка 30-мм пушек 2А42, чьи бронебойные снаряды способны остановить не только легкобронированную технику, но и при удачной серии выстрелов и танк. Для высокоточной стрельбы у экипажа есть гибридный прицел «Агат-МП», оснащенный тепловизионным и телевизионным каналами наблюдения. Отечественная оптика позволяет обнаружить цели на расстоянии до 4,5 км в темное время суток. О чем пишет армейский блог ТГ-канала «Русское оружие».