Роботизированная платформа умеет не только в атаку, но и способна выполнять различные транспортные функции.

Боевой робот «Депеша», способный дистанционного минировать позиции оппонента на поле боя, продемонстрирован в рамках военно-технической выставки «Армия-2024».

Роботизированный комплекс обладает признаками многофункционального колёсного шасси. Ведь по утверждению официального представителя госкорпорации «Ростех», демонтаж пускового оборудования дистанционного минирования превращает машину в обычный мини-грузовик. В качестве последнего «Депеша» доставит на передовые позиции боеприпасы или снаряжение. А на обратном пути эвакуирует раненых военнослужащих, если таковые будут.

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Но в качестве основного своего назначения, робот с установленной системой, выполненной в миниатюрном масштабе и схожей с таковой у боевой машины «Земледелие», запускает в направлении позиций оппонента плотный рой противотанковых или противопехотных мин.





Роботизированная платформа "Депеша" на международной выставке "Армия-2024". Источник изображения: Илья Максимов





В качестве альтернативного режима использования дрон может быть использован как классический роботизированный камикадзе – заявленная грузоподъемность до 250 килограммов позволяет сделать это довольно легко. Поэтому самодвижущаяся fpv-платформа своим ударным воздействием без проблем справится как с грунтовым укрытием, так и с ДОТами и ДЗОТами. Эффективна мобильная платформа и против сосредоточия живой силы и бронетехники. Потому что четверть тонны боевой нагрузки «Депеши» позволяют загрузить как минимум 10 противотанковых мин ТМ-62 на грузовую платформу.