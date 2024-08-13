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Madarator
Telegraph: Лондон прямо запретил ВСУ использовать ракеты Storm Shadow в Курской области
В столице туманного Альбиона лучше Зеленского понимают, что ядерный пепел при нужде и до Лондона доберется.

   Дальнобойные ракеты Storm Shadow авиационного базирования ни в коем случае не должны использоваться при атаке на Курскую область. Разрешения на применение британских высокоточных боеприпасов за пределами Украины Лондон ни в коем случае не даст. Соответствующий журналистский материал вышел за авторством сотрудников The Daily Telegraph.

   Зарубежные работники прессы узнали, что официальный Лондон не поменял своей позиции касательно использования ракет воздушного базирования за пределами украинской территории. По мнению британских чиновников, всё что они хотят, снабжая Киев военной помощью, так это помочь способности Украины успешно обороняться. И речи быть не может в таком случае о предоставлении разрешения для использования британского вооружения для наступательных действий за пределами украинских земель. Именно такая позиция английского руководства была доведена до украинской администрации канцелярией премьер-министра Кира Стармера.

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Одна из перехваченных российским ПВО Шторм Шадоу где-то в зоне СВО.


   Напомним, из-за того что главком ВСУ Александр Сырский перебросил самые боеспособные подразделения в район украино-российской границы по периметру курского региона, терпят жесточайший прессинг подразделения украинской армии в районе Нью-Йорка (Новгородского) и города Часов Яр в Донецкой области.

#украина #инопресса #инопресса о всу #инопресса об украине #storm shadow
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