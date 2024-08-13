Что могло пойти не так, не служившему в армии Зеленскому объяснить не смогли ни советники НАТО, ни собственные генералы.

Российские подразделения, как того совсем не хотели Владимир Зеленский и Александр Сырский, продолжают наращивать темп и плотность давления на украинские позиции в районе Часов Яра и Торецка. Такая точка зрения возобладала у солдат и офицеров ВСУ, держащих оборону в Донецкой области. С военнослужащими побеседовали корреспонденты газеты The New York Times.

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Как пишет американское издание, бойцы ВСУ фиксируют, что как русские атаковали с большой мощью, так продолжают делать это и дальше – нет никакого чувствительного понижения напора, а вот потери среди украинских военных растут. Именно такими мыслями поделились с заокеанскими репортёрами NYT Артем Джепко и Евгений Строкан, действующие в составе подразделений ВСУ в районе Часова Яра.

Продвижение ВС РФ в районе Константиновки. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"

Продолжаются подвижки и у российской армейской группировки, действующей на торецком операционном направлении в битве за Нью-Йорк. За последние дни удалось установить контроль над периметром шириной в 4 километра и глубиной в 1,7 км.

Зеленский ожидал, отправляя в приграничный рейд на Курскую область силы пяти бригад, добиться переброски российских подразделений, но не учел, что в российском Генштабе есть резервы для таких действий. Тем самым ослабил ВСУ в районе Торецка и на покровском направлении.