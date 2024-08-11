Помимо уничтожения командно-штабного узла бригадного уровня, ВСУ лишились нескольких броневиков американского производства «International MaxxPro»

Ракетный удар ОТРК «Искандер-М» застиг врасплох старших офицеров 22-й отдельной мехбригады украинской армии, принявших участие в приграничном рейде на курский регион. Кадр самого удара попал на видео, снятое разведывательным беспилотником с установленным длиннофокусным объективом. Соответствующее видео предоставила пресс-служба отечественного МО.





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Наблюдая видеокадры, четко виден периметр командного пункта, по расположения которого и заметен момент прилёта. После удара ракеты, выпущенной из 9К720, произошла детонация боевой части, а в районе попадания в небо поднялся густой дым.









Как пишет телеграм-канал «Русское оружие», помимо уничтожения командно-штабного узла бригадного уровня, ВСУ лишились нескольких броневиков американского производства «International MaxxPro», досталось и личному составу украинских вооруженных сил. В качестве дрона-разведчика ВС России, заснявшего успешную ракету ОТРК «Искандер», использовался S350 «Supercam», работающие двигатели которого практически бесшумны.









Большинство западных военных аналитиков считают, что проведение приграничной операции вместо ожидаемого информационного эффекта может обернуться резким ухудшением оперативной обстановки на передовой в зоне активных боёв на Донбассе – ведь крайняя скудность резервов, имеющихся в распоряжении украинского Генштаба, прямо говорит о том, что операции генералов ВСУ должны быть лишь оборонительными.