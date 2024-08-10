По уровню боевого могущества современный 2С42 «Лотос» в 1,5 раза превосходит свою непосредственную предшественницу 2С9 «Нона».

САО «Лотос», относящееся к классу самоходных артиллерийских установок, отправлено на боевую вахту в зону СВО. Об этом рассказал руководитель концерна «Калашников» в формате беседы с журналистами из пула ТАСС.

«Лотос» должен прийти на смену САО «Нона», используемой советскими и российскими артиллеристами и подразделениями ВДВ ещё с 1981 года. Даже обновлённую САО «Нона-СМ», передовой «Лотос» и его более совершенное орудие превосходит на 50% по дальности прямого выстрела, используя обыкновенные боеприпасы осколочно-фугасного действия. Так же превосходство прослеживается по компоненте возимого боезапаса и мощности штатных снарядов.

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Плавающий авиадесантный "Лотос" способен стрелять на 13 километров в темпе шести 120-мм выстрелов в минуту.

Но именно проверка в зоне боевых действий высокой интенсивности на российской спецоперации послужит главным мерилом успешности и боевой эффективности.

И по экспертному замечанию иностранных артиллерийских специалистов, с которыми удалось пообщаться редакции польского журнала Interia, заявлено, что именно «Лотос» должен послужить своеобразным тараном украинских фортификационных линий на Донбассе, которые военные инженеры ВСУ укрепляли с 2014 года.