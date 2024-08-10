Важная цель была поражена, даже несмотря на попытки перехватить тяжелый ФАБ.

Как сообщает отечественное МО, экипаж самолета Су-34НВО использовал самую мощную планирующую бомбу из своего арсенала. Речь идёт о факте авиационной атаки бомбой-планером по месту дислокации ВСУ и сосредоточению вооружений и бронетехники в Сумской области. Удар осуществлялся бомбой ФАБ-3000, оснащённой с модулями планирования и коррекции.

Пресс-служба Министерства обороны проинформировала, что назначенная на боевое задание цель была уничтожена с первой попытки.

реклама





Важно отметить, что Сумская область на севере и востоке Украины соседствует с брянским, курским и белгородским регионами РФ.





В феврале этого года в России началось серийное производство 3-тонных бомб, оснащенных усиленными УМПК: ведь управлять бомбой в полёте весом 3000 килограмм куда тяжелей, чем ФАБ-250 или ФАБ-500. Но чем бомба тяжелее, тем дальше её можно отправить. Бомбы трехтысячной серии способны пролететь 50 км.