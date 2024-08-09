Согласно сводкам от российского МО, за последних 24 часа в периметре Кореневского и Судженского районов Курской области были выведены из строя 32 единицы различной бронетехники ВСУ: от броневиков «Казак» и БТР, до танков и БМП.





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Танк ВСУ был уничтожен в районе съезда с шоссе. С самой высокой вероятностью можно предположить, что экипаж украинского ОБТ пытался остаться незамеченным, перемещаясь вдоль густой лесопосадки, но маскировочный маневр в движении до конца осуществить не удалось – беспилотники-разведчики РФ отследили маршрут до конечной точки, где и навели на гусеничную машину отечественные ударные дроны.





Танк ВСУ в объективе пикирующего "Ланцета"





Украинский бронеавтомобиль и танк были сожжены во время паузы при нахождении в приграничном селе.





Кадры уничтожения украинского ОБТ и броневика. Источник видео: МО РФ.





Согласно сводкам от российского МО, за последних 24 часа в периметре Кореневского и Судженского районов Курской области были выведены из строя 32 единицы различной бронетехники ВСУ: от броневиков «Казак» и БТР, до танков и БМП.