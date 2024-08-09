Во время использования сервисов и "программ", якобы ускоряющих доступ, ускоряется лишь потеря денег и кража личных данных.

В России замедлился, а в некоторых случаях и полностью перестал работать YouTube. Чем крайне своевременно решили воспользоваться мошенники, специализация которых – совершение злонамеренных действий в интернете. Для этого киберпреступники под видом «ускорителей» распространяют вредоносное ПО и ссылки, переход по которым помогает получить без лишних проблем чувствительную информацию и банковские данные обманутых пользователей. О волне обманов на ниве плохой работы известного иностранного видеохостинга, рассказали сотрудники Positive Technologies, главная цель которых является разработка программной оболочки в сфере кибербезопасности.

Так по словам специалиста отечественной фирмы, в качестве мер, преодолевающих замедление скорости работы сервиса онлайн-видео, используются VPN, прокси-списки, луковичный обозреватель сети Интернет Tor, браузерные аддоны и так называемые маскировщики сетевых пакетов. Всё вместе кратно облегчает работу интернет-аферистов.

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Благодаря вышеперечисленным мерам недобросовестные программисты инсталлируют в сетевой трафик рекламные вставки, извлекают данные из браузеров простых юзеров, попутно добывая доступ к содержимому жесткого диска. Правда механизм работы таких модульных вирусов в организации раскрывать не стали, но отчитались, что смогли отразить атаку Remote Access Tool и Remote Access Trojan.

В последнее время для обхода медленной работы Ютьюб продвинутые пользователи используют программы, работающие с DPI. Что открывает новые горизонты для обмана, путем подмены оригинального приложения сторонними, с явными вредоносными функциями.

Чтобы снизить риск до минимального, не скачивайте «программы-ускорители» из непроверенных источников, всегда используйте антивирусы и не переходите по подозрительным ссылкам. Так же нужно поддерживать в актуальном состоянии ОС и следить за обновлениями безопасности – потому что старая версия ОС может быть атакована извне даже без скачивания вирусов и путешествий по сомнительным сайтам.