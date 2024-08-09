В момент работы подземного бункера отмечалась "несвойственная" активность украинских генералов.

Подразделение ракетных войск РФ атаковало двумя ракетами «Искандер» в противобункерном оснащении командный пункт ВСУ, расположенный на харьковском операционном направлении. По некоторым данным в момент удара в заглубленном КП артиллерийского реактивного полка, территориально расположенным в Малиновке, могли находиться ключевые фигуры украинского Генштаба. Как пишет ТГ-канал «Изнанка», это были замначальники Генштаба – Владимир Горбатюк, руководитель ГВ «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, и руководитель украинской нацгвардии Александр Пивненко.





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Скорость баллистических ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер" на стартовом отрезке полётной траектории может достигать 2100 метров в секунду, что при ударах по пограничным объектам ВСУ, расположенным в Харьковской области, снижает до нуля шанс покинуть вовремя бункер для украинских военнослужащих.





Драпатый и Горбатюк в России объявлены в розыск и на двоих им грозит более 50 лет.

Известно, что атака «Искандерами» спецоснащенными бетонобойными БЧ была проведена 7 августа по расположению военчасти ВСУ А1310. До этого момента на протяжении нескольких дней операторы разведывательных БПЛА наблюдали за перемещением генеральских машин, по итогу отследив их конечный маршрут, закончившийся в расположенном в харьковском лесу бункере, находившемся внутри периметра военной базы.





Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"





На скриншоте выше две высококонтрастные точки – это столбы пламени, снятые в ИК-диапазоне тепловизионных камер с кадров объективного контроля одним из разведывательных дронов ВС РФ в момент удара.