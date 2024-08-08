Обновлённые бронемашины собирают в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

Сотрудники «Омсктрансмаша» передали в действующие подразделения Сухопутных сил РФ новую партию Т-80БВМ с обновлёнными тактико-техническими характеристиками. Речь идёт об изменении прошлогодней конфигурации противокумулятивного башенного навеса, получившего увеличенную площадь защитной поверхности. В модернизированной версии «козырек» прикрывает моторно-трансмиссионное отделение с конфигурацией разнесённой бронезащиты – как пишет блог «Русское оружие», такое конструкторское решение позволяет ещё лучше отражать боеприпас с кумулятивным наполнением методом «сброса» кумулятивной струи.

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Т-80БВМ обр. 2024 года. Источник изображения: Омсктрансмаш

Установка газотурбинного мотора ГТД-1250 позволяет набирать скорость по шоссе до 90 км\ч, что явно превосходит показатели модернизированного Т-72Б3М.

Согласно сведениям пресс-службы самого завода, помимо продвинутой конструкции с противокумулятивным и противодроновым эффектом, изменения коснулись базовой радиостанции, электроники и СУО. В танке стали использоваться новые приборы.

В отличие от Т-80БВМ обр. 2017 года, новый Т-80БВМ оснащен дистанционно открывающейся бронезаслонкой прицельного комплекса. Изменения сделаны с учетом опыта СВО. Источник изображения odetievbrony.ru



Сообщается, что работники крупного оборонно-промышленного предприятия загружены в режиме 24\7 стремясь за как можно более короткий срок обновить наибольшее количество базовых версий Т-80.