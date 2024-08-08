В качестве альтернативы предлагается использовать катализатор с карбидом молибдена.

Научные специалисты из Томска в совместном творчестве с китайскими учеными придумали способ для низкозатратного способа получения водорода. Для этого будет использоваться сложный катализатор на базе карбида молибдена. Новый технологический процесс гораздо выгодней, чем использование классических решений с дефицитными и дорогими платиной и палладием. Соответствующая публикация появилась в отраслевом журнале iScience.

Как объяснено в свежем материале, в современную эпоху водород добывают посредством электролиза. Использование такого метода позволяет сократить количество затрачиваемой электроэнергии и сделать сам процесс более выгодным с точки зрения скорости. Но есть и минусы такого решения: к сожалению, платина и палладий не так распространены – из-за чего объясняется их дороговизна и строгий контроль за их использованием. Но выбор в пользу молибдена, меламина и графита призван исправить ситуацию, - рассказали представители Томского политехнического университета.

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Карбид молибдена используется для получения реакции углекислотной конверсии метана и других превращениях углеводородов. Данное химическое соединение обычно представлено в виде чёрных кристаллов.

Как уведомила работник лаборатории Юлия Васильева, создание нового катализатора процесс не очень трудный и экономически более целесообразный. Для этого нужен всего лишь безвакуумный электродуговой метод. Что видимо ученым из России и Китая и удалось придумать.