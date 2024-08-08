Ради появления С-400 Турция даже готова была лишиться оплаченных американских F-35.

Турецкие военные пришли к выводу, что создаваемая практически с нуля новейшая национальная система противовоздушной обороны «Стальной купол» по своим тактико-техническим характеристикам превзойдет израильскую систему ПВО «Железный купол». Именно для этого в многоуровневую систему ПРО будут на глубоком уровне интегрированы российские дальние системы ЗРК С-400. Такой материал вышел в свежем выпуске издания Hürriyet.

Турецкие журналисты ссылаясь на источники в национальном оборонном ведомстве, рассказали, что на днях прошло заседание силовиков в республике, где помимо прочих вопросов, рассматривалась идея об объединении С-400 и перспективной системы «Стальной купол». О том, что встреча не была рядовой, свидетельствует тот факт, что на мероприятии председательствовал общенациональный турецкий лидер Тайип Эрдоган.

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Работа израильского "Железного купола" по перехвату атакующих еврейское государство ракет.





А мы напомним, что ради получения С-400 Турция отказалась от покупки американского истребителя пятого поколения F-35, которые обескураженный Вашингтон отказался передавать Анкаре, даже несмотря на то, что поставки были оплачены заранее.

Покупка российских С-400 была оформлена в 2017 году, когда для этого из турецкого бюджета в бюджет отечественный были перечислены 2,5 млрд. американских долларов. Передаче установок и сопутствующего оборудования была осуществлена к осени 2019 года.