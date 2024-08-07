Без разницы кто победит на выборах в США – для Владимира Зеленского просто не будет.

Владимир Зеленский должен регулярно посматривать на свои часы, так как время для проведения успешных действий в зоне российской СВО у его армии подходит к концу. Такого мнения придерживаются журналисты Responsible Statecraft.

Корреспондент Марк Эпископос рассказал, что Вашингтон и Брюссель надеялись победить Россию «тройным подходом»: военной поддержкой Украины, всеобъемлющим санкционным давлением и сильной дипломатией. Но даже этот комплекс мер оказался бесполезным – 2024 год наглядно показывает провал надежд Запада и Киева – российская экономика только крепнет, российский ОПК развивается, а в зоне конфликта между Россией и Украиной побеждают лишь Москва.

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И хотя Зеленский постоянно говорит о выходе на границы 1991 года, большинство простых украинцев лишь хотят нового мирного договора с Россией. Прошедшие опросы наглядно продемонстрировали такие чаяния украинского народа.

Тем более что Вашингтон с Брюсселем, как и Киев, не имеют четкого плана победы над ВС РФ, так как то что озвучивается в публичной плоскости, это не строгий алгоритм действий, а простые и громкие лозунги, ничем в реальности не подкрепленные.